Сегодня в нашей стране украинцы чтят память героев Небесной сотни

11:11 20 Февраль Киев, Украина

Проходит время, меняется наша жизнь. Вот мы уже в Европе, нас беспокоят новые проблемы, новые планы. Но для многих, кто погиб для того, чтобы мы все это видели, завтра не наступило. Поэтому украинцы сейчас продолжают жить и бороться не только за себя, но и за эту сотню смелых героев. Матери не забудут своих сыновей, Украина не забудет своих детей.

Сегодня в Киеве на Майдане Незалежности пройдет ряд мероприятий, связанных с Днем героев Небесной сотни. Украинцы чтут память всех, кто отдал свою жизнь за будущее нашей страны во время Революции достоинства. Горы букетов возложены к портретам и монументу павшим героям.

Многочисленные цветы, портреты героев и лампадки размещены вдоль аллеи и на местах гибели павших майдановцев. Повсюду на деревьях развешены белые бумажные ангелы скорби.

После церемонии памяти погибших героев возле храма Архистратига Михаила и Украинских Новомучеников, на аллее Героев Небесной сотни пройдет представление композиции под названием Оборванная пулей мечта.

Ближе к вечеру, после 16:30 на Майдане состоится народное вече, общая молитва всех конфессий и световая инсталляция Лучи Достоинства.

Этот день выделен правительством особо, так как во время расстрела силовиками участников Евромайдана 18-21 февраля 2014 года именно 20 февраля погибло наибольшее число борцов Революции достоинства – 48 человек.