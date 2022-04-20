Сегодня в мире отмечают День благодарности волонтерам

14:18 20 апреля Киев, Украина

20 апреля в мире отмечают День благодарности волонтерам. В этот день человечество выражает благодарность тем, кто находит в себе силы бескорыстно делать добрые дела.



Считается, что волонтерское движение официально берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны в 1920 году во Франции вблизи Страсбурга французская и немецкая молодежь принялась восстанавливать разрушенные войной фермы.



В Украине волонтерское движение официально началось в 90-х годах XX веке, правда, официально оно было признано постановлением Кабмина в 2003 году.



Сегодня волонтеры — это мобильная резервная армия Украины. Благодаря их нелегкому труду множество людей получает необходимую помощь. Волонтеры помогают нашим бойцам, детям и взрослым, заботятся о здоровье людей и животных, их комфорте и безопасности. Нередко волонтерам приходится даже рисковать собственной жизнью ради спасения других.

Для волонтеров нет ничего невозможного. И это – еще одно свидетельство несокрушимости украинского народа!



Их ежедневная помощь приближает нашу победу! Слава Украине!