Сегодня в Кривом Роге прощаются с мэром города Константином Павловым

10:26 19 августа Киев, Украина

Сегодня, 19 августа, в Кривом Роге проходят похороны мэра города Константина Павлова. Церемония прощания с мэром началась в городском театре имени Тараса Шевченко.

У главного входа в театр разместили фото Константина Павлова с черной лентой. К театру уже начали сходиться люди с цветами, чтобы проститься с мэром.

Возле театра дежурит полиция, улицу перекрыли по периметру.

Константину Павлову было 48 лет. Его избрали мэром осенью 2020 года.

Напомним, 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден убитым. Идет следствие.