Сегодня в Кривом Роге прощаются с мэром города Константином Павловым

Сегодня, 19 августа, в Кривом Роге проходят похороны мэра города Константина Павлова. Церемония прощания с мэром началась в городском театре имени Тараса Шевченко.
У главного входа в театр разместили фото Константина Павлова с черной лентой. К театру уже начали сходиться люди с цветами, чтобы проститься с мэром.
Возле театра дежурит полиция, улицу перекрыли по периметру.
Константину Павлову было 48 лет. Его избрали мэром осенью 2020 года.
Напомним, 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден убитым. Идет следствие.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии