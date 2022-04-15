Сегодня в Киеве пройдет саммит первых леди и джентльменов

17:13 23 июля Киев, Украина

Инициированный Еленой Зеленской саммит первых леди и джентльменов пройдет сегодня в столице и будет посвящен актуальным политическим и общественным вызовам современности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



"Супруги и мужья мировых лидеров вместе с украинскими и международными экспертами обсудят важные вызовы, которые встали перед странами мира в связи с пандемией COVID-19. В частности, речь идет о доступе к медицинским услугам и внедрении программ ментального здоровья, будущем системы образования, обеспечении равных возможностей и преодолении дискриминации", - говорится в сообщении.



/>Елена Зеленская отметила, что верит, что мероприятие создаст новую платформу для обсуждения актуальных проблем.



"С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало хорошей традиции и создаст новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами", – подчеркнула Зеленская.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина впервые в истории создает такую международную площадку, которая позволит обмениваться опытом и координировать усилия в реализации проектов.