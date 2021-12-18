Сегодня утвержден порядок проведения экзаменов на уровень владения украинским языком

15:11 14 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 14 апреля Кабмин Украины утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком.



Данный порядок определяет правовые и организационные основы проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть украинским языком и применять его во время выполнения своих служебных обязанностей, и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.



Экзамен на знание государственного языка будет состоять из письменной и устной частей, и проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.



Методику и инструкции его проведения определяет и утверждает своим решением Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает государственный сертификат об уровне владения языком.



Отмечается, что утверждение данного Порядка будет содействовать не только укреплению государственного единства, но и будет создавать предпосылки для карьерного роста для государственных служащих.



Как сообщалось, 16 июля 2021 года вступает в силу норма об экзамене на уровень владения государственным языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка, который необходим для получения гражданства Украины.