17:59 06 ноября Киев, Украина

Сегодня умер Михаил Жванецкий. Причина смерти на данный момент неизвестна, но сатирик видимо предчувствовал ее. Накануне директор актера отменил все запланированные концерты.



Печальная новость стала неожиданной для огромной армии его поклонников как в России так и в Украине, ведь он был народным артистом и там и там.



Несмотря на то, что жил и работал в Москве Михаил Михайлович всегда поддерживал свою Родину, ведь родился в Одессе.



Сатирик имел активную, даже несколько революционную гражданскую позицию, которую не боялся высказывать публично. Многие наверное помнят его монолог "девушка и дедушка", с которым он выступил на церемонии вручения премии "ТЭФИ" 2015 года.



Своим выступлением, в котором артист высмеивал болевые точки современного российского ТВ, он изрядно разозлил телевизионщиков. Публика молча и без смеха слушала сатирика, поэтому Жванецкий вынужден был прерваться и начать другую сценку.



Восемь лет назад Жванецкий вместе с рядом других российских деятелей культуры подписал открытое письмо в защиту панк-группы Pussy Riot.



Не был Жванецкий равнодушным и к событиям в родной Одессе. Так, 2014-го года сатирик поддержал украинцев во время трагедии, когда сепаратисты атаковали сторонников единой Украины и футбольных ультрас "Черноморца" и "Металлиста". В результате в центре города произошли массовые столкновения.



В том же 2014-м Министерство культуры Украины включило Жванецкого, несмотря на его выступления в России, в "белый список" артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны и выступают против агрессии России, оккупации и аннексии Крыма.



Однако в прошлом году "Национальный люстрационный комитет" обратился в СБУ с требованием запрета въезда в Украину для Михаила Жванецкого. Активисты отмечали, что в одном из интервью, по их мнению, сатирик проявил антиукраинскую позицию. А именно в высказывании, что "... Одесса — это не Россия, Одесса — это не Украина, Одесса — это Одесса".





Представитель сатирика - Олег Сташкевич заявил, что церемонии прощания с артистом не будет.