Сегодня Украину накроют дожди и грозы

08:55 27 июня Киев, Украина

Сегодня Украину накроет пришедший с запада циклон, который станет причиной дождей, шквального ветра и гроз. Непогода будет господствовать по всей территории страны. Жителей центральных и западных областей синоптики предупреждают о выпадении осадков до 24 мм.

Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +26...+29 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.

В Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.

Северный регион Украины
В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.

В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +25...+28 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +27...+30 °С.

В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.

Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +26...+29 °С.

В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +25...+28 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +26...+29 °С.

В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +23...+26 °С.

Солнце взойдет в 4:48, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 25 мин.