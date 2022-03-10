Сегодня украинские школьники сдают ВНО по биологии

10:06 10 Июнь Киев, Украина





Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.



Допуск участников в пункты сдачи теста продлится до 10:50.



Если участник прибудет в пункт тестирования после указанного времени, его не допустят к участию в



В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.



Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов: Сегодня по всей стране проходит внешнее независимое оценивание по биологии.Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.Допуск участников в пункты сдачи теста продлится до 10:50.Если участник прибудет в пункт тестирования после указанного времени, его не допустят к участию в ВНО В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который участнику/участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Без оригиналов сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, абитуриент не будет допущен в пункт проведения ВНО.



Во время прохождения теста участник/участница не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.



Тест насчитывает 50 заданий, на выполнение которых отведено 150 минут. За правильное выполнение всех заданий можно набрать 82 балла.



21 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО. Участники сдавали тест по химии.



25 мая состоялось ВНО по английскому языку .



28 мая прошли ВНО-2021 по математике, 1 июня — по украинскому языку и литературе, 4 июня — по истории, а 7 июня — по физике.