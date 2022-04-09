Сегодня Украина празднует День работников радио, телевидения и связи

Ежегодно 16 ноября работники радио, телевидения и связи отмечают свой профессиональный праздник, дата выбрана не случайно, именно 16 ноября 1924 года в Харьковский эфир вышла первая радиопередача.

Первые слова украинского радио услышали 70 радиолюбителей. Дикторов тогда, конечно, в штате не было. Поэтому открыл передачу техник, который по привычке связиста в начале трижды проговорил в микрофон: «Алло». А следом еще трижды: «Говорит Харьков».

Трансляция небольшого концерта стала началом истории Украинского радио. А вот история Украинского телевидения берёт отсчёт от 5 ноября 1951 года, когда в эфир вышел Киевский телецентр с трансляцией фильма «Алитет уходит в горы».

Сегодня слушают радио, смотрят телевизор и пользуются связью миллионы. А работают в этой сфере более 250 тысяч человек. И в нашу информационную эпоху без их ежедневной кропотливой работы просто не обойтись.

Люди этой профессии не знают привычных для многих выходных и праздников, ведь сводки радио и выпуски новостей выходят каждый день, в любое время года и при любой погоде. Они делают так, чтобы у нас работали мобильные телефоны и интернет, чтобы мы были в курсе последних событий, чтобы нам было не скучно стоять в пробках и готовить ужин.