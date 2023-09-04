Сегодня Украина отмечает 32-ю годовщину своей Независимости

09:48 24 августа Киев, Украина

Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину Независимости Украины. И сегодня – ровно полтора года, как мы сдерживаем очередную волну российского нашествия на нашу землю.

Во время полномасштабной войны Независимость приобрела новые смыслы. Она стала не только олицетворением права на жизнь и свободу, но и символом героизма и подвига. Каждый украинец понимает, что только Победа сохранит Независимость. Поэтому лучшие сыновья и дочери страны с оружием в руках отстаивают наше вековое право быть свободными и непокоренными.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости Украины.