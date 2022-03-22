Сегодня теплую осеннюю погоду разбавит незначительная облачность

08:23 29 октября Киев, Украина

Укргидрометцентр обещает 29 октября теплую, но облачную погоду.

Ветер ожидается переменный, 3-8 м/с. Без существенных осадков, только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях днем небольшой дождь. Ночью и утром в западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях туман.



Ночью температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем обещают до + 10-15 градусов. Днем в южной части воздух прогреется до + 14-19 градусов, а ночью опустится до 8-13 выше нуля.



В Киеве синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 12-14 градусов.