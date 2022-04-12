Сегодня стартовала вступительная кампания-2021: прием документов и электронных заявлений открыт

Сегодня прием документов и электронных заявок начали все учреждения высшего и профессионального перед высшими образования. Есть некоторые изменения в оформлении заявок.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Отмечается, что для поступающих прием заявлений и документов на поступление осуществляется с 14 до 16 июля (для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам) и с 14 до 23 июля (по результатам ВНО, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, если они были сданы с 1 до 13 июля).
На основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования прием заявлений и документов начинается 14 июля (кроме военных колледжей сержантского состава и профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения), а заканчивается в 18:00 в следующие дни: 26 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов; 2 августа - для лиц, поступающих только на основе сертификатов ВНО.
На основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования прием заявлений и документов начинается 14 июля (кроме военных колледжей сержантского состава и профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения), а заканчивается в 18:00 в следующие дни: 26 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов; 2 августа - для лиц, поступающих только на основе сертификатов ВНО.
Также абитуриенты, которые получат бюджетные места по результатам конкурса, но захотят, чтобы другие их заявления принимали участие в конкурсе на контракт, должны обязательно сообщить об этом приемную комиссию при выполнении требований к зачислению (представление оригиналов документов). Для этого необходимо будет написать соответствующее заявление. В противном случае эти заявления автоматически будут исключены из конкурса на контракт.
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