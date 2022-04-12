Сегодня стартовала вступительная кампания-2021: прием документов и электронных заявлений открыт

12:18 14 июля Киев, Украина

Сегодня прием документов и электронных заявок начали все учреждения высшего и профессионального перед высшими образования. Есть некоторые изменения в оформлении заявок.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Сегодня, 14 июля 2021 года, начинается прием электронных заявлений и документов для поступающих на бакалавра или сквозного магистра в учреждения высшего образования и на основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования. Подача электронной заявлений и документов происходит на сайте vstup.edbo.gov.ua", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что для поступающих прием заявлений и документов на поступление осуществляется с 14 до 16 июля (для поступающих по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам) и с 14 до 23 июля (по результатам ВНО, вступительным экзаменам и творческим конкурсам, если они были сданы с 1 до 13 июля).



На основе 11 классов по дневной форме получения образования в учреждения профессионального перед высшим образования прием заявлений и документов начинается 14 июля (кроме военных колледжей сержантского состава и профессиональных колледжей со специфическими условиями обучения), а заканчивается в 18:00 в следующие дни: 26 июля - для лиц, поступающих на основе собеседования или вступительных экзаменов и творческих конкурсов; 2 августа - для лиц, поступающих только на основе сертификатов ВНО.

"В 2021 году поступающие смогут подать максимум 5 заявлений на бюджет, как и в прошлом году. А вот поступающих на контракт ожидает новшество по ограничению количества поданных заявлений для поступления на контракт - до 30 заявлений включительно", - говорится в сообщении.