Сегодня состоится первая игра чемпионата Европы по футболу

Сегодня в 22.00 по-киевскому времени можно будет наблюдать в онлайн-формате открытие чемпионата Европы по футболу (Евро-2020).
В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Риме сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии.
На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).
Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме против национальной команды Голландии. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.
Состав групп Евро-2020:
А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
С - Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония;
D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.
Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).
В матче открытия Евро-2020 на Олимпийском стадионе в Риме сойдутся представители квартета А сборные Турции и Италии.
На групповой стадии турнира сыграют 24 команды, разделенные на шесть квартетов. Это первый чемпионат Европы, который пройдет на аренах 10 государств континента (11 национальных ассоциаций УЕФА).
Сборная Украины выступит в группе С и первый матч проведет 13 июня на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме против национальной команды Голландии. 17 и 21 июня на Национальном стадионе в Бухаресте (Румыния) подопечные Андрея Шевченко встретятся с футболистами Северной Македонии и Австрии соответственно.
Состав групп Евро-2020:
А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
С - Голландия, Украина, Австрия, Северная Македония;
D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия;
Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия;
F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
В плей-офф чемпионата Европы выйдут первые две команды каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что займут третьи места в своих квартетах. Начиная с этой стадии команды будут проводить матчи на вылет.
Поединки 1/8 финала состоятся 26-29 июня, четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы - 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал Евро-2020 примет 11 июля стадион "Уэмбли" в Лондоне (Англия).
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