Сегодня Рада рассмотрит вопрос выплат долгов шахтерам

12:53 16 Декабрь Киев, Украина

Сегодня состоится внеочередное заседание парламента, цель которого – выделение средств на расчет с долгами по зарплате перед шахтерами.

Об этом сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук



По его словам, он подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания сразу после завершения пленарного заседания парламента. Следовательно, будут рассмотрены изменения в госбюджет этого года.



А именно выделение двух миллиардов 400 миллионов для стабилизации работы государственных угледобывающих предприятий, как сказал Стефанчук.



По данным Конфедерации свободных профсоюзов Украины, по состоянию на декабрь задолженность перед шахтерами составила более 2 млрд гривен.



Ранее Министерство энергетики анонсировало – до конца этой недели Центрэнерго направит 700 миллионов гривен государственным шахтам для выплаты зарплат горнякам.