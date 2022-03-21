Сегодня погода в Украине будет теплой, воздух прогреется до +20

08:19 28 октября Киев, Украина

Синоптики прогнозируют сухую, теплую погоду. В первой половине дня в некоторых областях возможна незначительная облачность



Ночью температура воздуха 4-9 градусов тепла. В Карпатах местами от нуля до +5. Днем обещают до + 12-17 градусов. Днем в южной части воздух прогреется до + 15-20 градусов, а ночью опустится до 9-14 выше нуля.







В Киеве синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 13-15 градусов.