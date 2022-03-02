Сегодня погода в большинстве областей облачная, на юге солнечно

По прогнозам Укргидрометцентра по всей территории Украины ожидается небольшая облачность с прояснениями. Ветер юго-восточный. На западе страны — северо-западный 7-12 м/с. В южной и восточной части отдельные порывы 15-20 м/с.
В западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях ночью небольшие дожди. Днем будут умеренные дожди, а местами грозы. На Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем значительные дожди. В западной части страны ночью и утром местами туман.
Днем воздух прогреется до + 16-21 градусов. На юге и востоке страны будет теплее — до 24 выше нуля. В западных областях + 13-18 градусов.
Температура ночью опустится до + 10-15 ° градусов. Только на побережье морей до 18 выше нуля. В восточных областях ночью будет еще прохладнее 5-10 градусов тепла.
В Киеве в четверг будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 18-20.
В западных, большинстве северных, центральных и Одесской областях ночью небольшие дожди. Днем будут умеренные дожди, а местами грозы. На Прикарпатье, в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях днем значительные дожди. В западной части страны ночью и утром местами туман.
Днем воздух прогреется до + 16-21 градусов. На юге и востоке страны будет теплее — до 24 выше нуля. В западных областях + 13-18 градусов.
Температура ночью опустится до + 10-15 ° градусов. Только на побережье морей до 18 выше нуля. В восточных областях ночью будет еще прохладнее 5-10 градусов тепла.
В Киеве в четверг будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 18-20.
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