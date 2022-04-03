Сегодня по всей Украине ждем сухую осеннюю погоду

07:40 09 ноября Киев, Украина

9 ноября Украинский гидрометцентр обещает на всей территории страны незначительную облачность. Осадки маловероятны, температура воздуха прогреется до +12, на юге Украины максимально до +14 градусов тепла.



Температура воздуха в западных областях составит от + 7° до + 12° градусов, а ночью — от + 1° до + 4°. В Карпатах в течение суток прогнозируют до + 5°.



В центральных, восточных, северных областях днем обещают 8-10 градусов с отметкой "+", а ночью — от + 3° до + 6°.



Теплее 9 ноября будет на юге. Там днем прогнозируют до 14° тепла, а ночью -от + 3° до + 8°.



В Киеве 9 ноября без осадков, но с туманом. Днем температура воздуха прогреется до + 8°. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.