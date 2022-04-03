Сегодня ожидаем облачную, но в основном сухую погоду

08:22 10 ноября Киев, Украина

Сегодня по всей территории Украины ожидается незначительная облачность, без осадков. В западной и южной части утренний туман. Ветер переменный 3-8 м/с.



Ночью температура воздуха 0-5 градусов тепла. Днем обещают от +4 до +9 градусов. На Закарпатье воздух прогреется до 13 градусов выше нуля. В южной части страны в течение суток обещают от 3 до 12 градусов тепла.



В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики осадков не обещают. Днем местами небольшой дождь. Туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 3-5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 7-9 градусов выше нуля.