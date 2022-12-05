Сегодня отмечают Международный день волонтера

12:29 05 декабря Киев, Украина





Полное название праздника — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития. Этой резолюцией ООН призвала правительства стимулировать волонтерскую деятельность.



Международный день волонтеров — один из международных дней ООН , установленный резолюцией организации на ее 40-й сессии в 1985 году.Полное название праздника — Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития. Этой резолюцией ООН призвала правительства стимулировать волонтерскую деятельность.

В Украине волонтерское движение зародилось в 90-ых годах, а расцвело в 2014 году во время начала войны с россией. Этот праздник особенно важен для Украины в 2022 году. Именно волонтеры помогают украинским военным, собирают для них лекарства, оборудование и амуницию, поставляют на фронт еду и буржуйки. Без волонтерского труда армии было бы намного труднее.

Помните – даже каждая маленькая помощь является большим вкладом в нашу победу. И мы точно знаем, что мы победим в этой войне, ведь у нас есть прекрасные волонтеры, которые отдадут последнее ради благих целей.