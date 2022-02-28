Сегодня отмечаем День врача

13:55 05 Октябрь Киев, Украина

По сей день нет зафиксирванной даты, когда Украина отмечает профессиональный праздник День врача. Уже традиционно каждый год поздравления врачей происходит в первый понедельник октября.



В этот день все врачи заслуженно получают поздравления и слова благодарности от пациентов за их тяжелую и ответственную работу.



С началом пандемии COVID-19 в мире и объявлением карантина в Украине появился ключевой вопрос: справится ли украинская медицина с вызовами? На фоне мучительных видео и фото с более подготовленным к таким бедствиям европейских стран, особые опасения вызывали украинские районные больницы, которые обычно еще менее оснащены, чем городские. А если учитывать то количество мифов и страхов, которые циркулировали вокруг самой болезни, ситуация производила еще более тревожное впечатление.



Но мы держимся, благодаря непревзойденным врачам Украины!



История Дня врача



Считается, что врач одна из древнейших профессий. Сначала специалистов здравоохранения называли целителями. Главными центрами медицинской отрасли в давние времена считались Китай, Египет, Ассирия и Вавилон, где разрабатывали новые методы лечения и медицинские препараты. Со временем медицина начала распространяться по всему миру, врачи делали все больше открытий и разработок. Главными инициаторами введения Дня врача стали Всемирная организация здравоохранения и Международный медицинский гуманитарный союз "Врачи без границ".





Интересные факты о медицине:



Первыми украинскими больницами можно считать медицинские учреждения, основанные в XI веке в Киевской Руси. Это были приюты при церквях. Позже, уже в XIV-XV веке появляются первые медицинские школы, а больницы начинают напоминать современные — отдельные помещения и более или менее стерильные условия.

Со старославянского языка "врач" переводится как "разговаривать" или "ворчать". Это потому, что древние врачи лечили не только травами и отварами, но и заклинаниями.

Впервые для гражданских нужд специальный транспорт (конный экипаж) скорой помощи выехал на улицы Лондона в 1832 году, во время эпидемии холеры. Первая известная постоянная больничная служба скорой помощи была основана в Коммерческом госпитале Цинциннати (США) в 1865 году. К концу 19 века такие службы появились во многих крупных городах. Специальные экипажи для лежачих больных называли "каретами скорой помощи", и это словосочетание употребляется до сих пор.

В XIX веке многие женщины умирали от родильной горячки (послеродового сепсиса). Австрийский врач Игнац Земмельвейс предложил акушерам, которые принимают роды, просто дезинфицировать руки. Смертность от родильной горячки сразу же снизилась с 30 до 2%. Однако несмотря на эффективность метода, Земмельвейса объявили псевдоученым и запретили заниматься врачебной деятельностью в Австрии.

До 1800 года медики носили обычную одежду, чаще всего траурно-черный (появление в доме медика нередко предшествовало смерти). Белые халаты появились после того, как врачи осознали важность стерильности в медицинской практике. Этот цвет позволял сразу заметить загрязнения, напоминал о том, как важно регулярно стирать и дезинфицировать рабочую одежду. А сейчас все больше медиков носит халаты синего цвета. Это связано с тем, что у пациентов нередко наблюдается "гипертензия белого халата": кровяное давление в присутствии врача подскакивает от волнения или страха.

Слово "юмор" родом из Древней Греции, где употреблялось в медицинском смысле. Античные врачи считали, что состояние человека состояло из соотношения жидкостей в его теле — крови, лимфы, желтой и черной желчи. Каждая такая жидкость называлась "гумор". Если все четыре гумора находились в идеальном балансе, человека можно считать здоровым и счастливым, в хорошем настроении. В украинском языке слово "гумор" сохранило этот первоначальный смысл ( "в хорошем настроении»).



Пять "оскароносных" медика Украины:



В этом году состоялась церемония медицинского "Оскара" — получение наград за профессионализм и милосердие "Орден святого Пантелеймона" и "Медаль святого Пантелеймона". Общественная награда за профессионализм и милосердие "Орден святого Пантелеймона" имеет профессиональную направленность и присуждается в Украине с 2009 года по гуманистическую и благородную деятельность в области здравоохранения, которая положительно влияет на сознание и духовное развитие украинского народа и государства в целом.



Орден "Образец служение обществу" получил Исаак Михайлович Трахтенберг из города Киева. Рожденный 1923 года, пережил войну, всю свою жизнь отдает служению медицины. Изучал влияние малых доз ртути и ее производных на организм человека. В 1969 году он издал знаменитую монографию "Хроническое воздействие ртути на организм", которая получила признание во всем мире. В 2000 году издал монографию "Книга о ядах и отравления. Очерк токсикологии". Многие считают ее научно-публицистическим произведением. Это исторический очерк о химических веществах в окружении человека в прошлом и настоящем, о влиянии на человека бытовой химии и промышленных ядов. Из-под пера известного ученого вышло 20 монографий и пособий. Одна из них посвящена физиологии умственного труда. В 1972 г. И.М. Трахтенберг в Институте гигиены труда и профессиональных заболеваний возглавил лабораторию промышленной токсикологии и гигиены труда при использовании химических веществ. Более 45 лет под его руководством разрабатываются актуальные проблемы профилактической токсикологии и экологии. В наши дни по инициативе Исаака Михайловича в лаборатории изучается влияние малых доз химических веществ на организм в зависимости от возраста.



Орден для иностранных граждан "За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины" получил Питер Регер, гражданин Германии, которого выдвинула тернопольская региональный совет. Он является руководителем благотворительного фонда "Гуманитарная помощь города Билефельд", который на протяжении 25 лет помогает больницам и медикам Украины. В последние несколько лет фонд передал в пользование полностью оснащенные автомобили скорой помощи для учреждений здравоохранения Тернополя. Кроме того, реанимамобиль получил и Тернопольский медуниверситет, что позволило значительно улучшить подготовку студентов-медиков и студентов-парамедиков. Также благодаря тесному сотрудничеству фонда и университета, современным оборудованием было оснащено центр симуляционного обучения и центр неотложной помощи.



Победителем в номинации "Лучший врач" стал Середюк Нестор Николаевич. Заслуженный деятель науки и техники Украины, академик Академии наук технологической кибернетики Украины, член Ассоциации кардиологов Украины Нестор Середюк работает медиком уже 62 года. Он посвятил гастроэнтерологии 20 лет, а кардиологии — более полувека. Он считает медицину постоянным поединком со смертью, где только настоящий профессионал способен побеждать.



Профессор широко известен как талантливый, многогранный ученый, автор более 600 научных работ, среди которых более 30 монографий, учебников, учебных пособий, статей в авторитетных изданиях Украины, Европы и США.



"Орден святого Пантелеймона" в номинации "Лучший медицинский работник" получил Голод Андрей Юрьевич, фельдшер по медицине неотложных состояний бригады экстренной (скорой) медицинской помощи подстанции №1 Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. С апреля 1996 года и до сих пор он фельдшер по медицине неотложных состояний. В 2015 году Андрей Голод проходил службу в зоне боевых действий на востоке Украины в должности фельдшера медицинского пункта. Во время мобилизации прошел курс "Tactical Combat Casualty Care" по стандартам оказания медицинской помощи НАТО в условиях войны. Проводил инструктажи и занятия по домедицинской помощи на поле боя с военнослужащими.



Награду в номинации "Новатор здравоохранения" получил Сморжевский Валентин Иосифович, профессор кафедры хирургии и трансплантологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (г. Киев). Его научная и практическая деятельность посвящена актуальным проблемам общей, сосудистой, сердечной и рентгенэндоваскулярной хирургии. Именно он впервые в Украине выполнил одновременную реконструктивную операцию на сосудах сердца и шеи без применения искусственного кровообращения. Принимал активное участие в подготовке и выполнении трансплантации сердца, внедрении в клиническую практику Рентгенэндоваскулярные методов, в частности, Рентгенэндоваскулярные протезирование аневризмы брюшной части аорты, торакоскопических закрытия артериального протока. Работает над проблемой создания тромборезистентного и антипролиферативным стента для сосудов малого диаметра, методов первичной и вторичной профилактики тромбоэмболии ветвей легочной артерии. Автор более 220 научных работ, в том числе 3 монографий, 4 авторских Свидетельство, 8 патентов Украины на изобретение.