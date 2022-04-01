Сегодня от коронавируса умер легендарный советский режиссер Владимир Меньшов

11:41 05 июля Киев, Украина

В Москве скончался известный советский режиссер Владимир Меньшов. Умер он в одной из столичных клиник от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему был 81 год.

О его смерти сообщается на сайте "Мосфильма".

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что о дате прощания с деятелем искусства будет сообщено позднее.



COVID-19 у Меньшова выявили 26 июня. На тот момент сообщалось, что он переносил инфекцию в легкой форме. Кандидатуру Меньшова планировали выдвинуть на осенних выборах в Госдуму.



Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит". В 1981-м его наградили Госпремией СССР. За ленту "Москва слезам не верит" артист получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".