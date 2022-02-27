Сегодня назовут первых лауреатов Нобелевской премии

Лауреатов Нобелевской премии в этом году начинают объявлять сегодня в Швеции. Нобелевская неделя стартует объявлением лауреата по медицине 5 октября и продлится по 12 октября.
Начало трансляции объявления Нобелевского лауреата по медицине запланировано на 12:20 по киевскому времени.
Далее в графике:
Физика - вторник, 6 октября
Химия - среда, 7 октября
Литература - четверг, 8 октября
Премия мира - пятница, 9 октября
Экономика - понедельник, 12 октября.
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