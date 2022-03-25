Сегодня Нацгвардия открыла памятный "Тризуб" на Конституционной площади. Видео

12:31 28 июня Киев, Украина

Под зданием Верховной Рады символично в день празднования годовщины украинской конституции, сегодня был установлен памятный знак "Тризуб".

Об этом передает Укринформ.



Памятный знак торжественно открыли военнослужащие Национальной гвардии.



Также возле Рады был торжественно поднят Государственный флаг Украины.



Во время церемонии присутствовали Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук, вице-спикер Елена Кондратюк, народные депутаты, послы иностранных государств, авторы Конституции, церковные деятели.