Сегодня на церемонии закрытия Олимпийских игр 2020 украинский флаг будет нести Людмила Лузан

10:49 08 августа Киев, Украина

Сегодня по полудню в Токио пройдет церемония закрытия Олимпийских игр 2020, украинский флаг доверено нести обладательнице двух олимпийских наград Людмиле Лузан.



В отличии от церемонии открытия Олимпиады в Токио, где впервые в истории каждая страна имела по два знаменосца - женщину и мужчину, на церемонию закрытия каждая страна делегировала только одного представителя.



Высокой чести нести государственный флаг Украины на церемонии закрытия Игр доверено обладательнице двух олимпийских наград в гребле на байдарках и каноэ Людмиле Лузан.



"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива!", - цитирует Лузан пресс-служба НОК Украины.



Напомним, в олимпийском Токио 24-летняя украинка дважды поднималась на пьедестал почета, завоевав серебро с партнершей по сборной Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке на 500 метров и бронзу в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.