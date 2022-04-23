Сегодня из-за футбольного матча будут внесены изменения в работу столичного метро

Сегодня, ближе к девяти вечера могут быть закрыты некоторые столичные станции метро. Это связано с проведением футбольного матча.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Поединок между командами Шахтер (Донецк) и Ингулец (пгт Петрово) состоится в 19:30.
"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Поединок между командами Шахтер (Донецк) и Ингулец (пгт Петрово) состоится в 19:30.
"После завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии