Сегодня исполняется 180 лет со дня рождения Кристины Алчевской - страстной поклонницы гендерного равенства

13:47 16 Апрель Киев, Украина

16 апреля 180 лет назад в городе Борзна на Черниговщине родилась Кристина Даниловна Алчевская. Она была выдающимся педагогом, писателем, библиографом и общественным деятелем.



Отец не позволял Кристине учиться вместе с младшими братьями, поэтому она во время занятий подслушивала уроки под дверью. И при этом научилась читать и писать раньше братьев. А когда семья переехала в Курск и братья Михаил и Леонтий стали учиться в гимназии, Кристина писала за них произведения, учитель признавал их лучшими в классе.



С 18-и лет печатала статьи в газете «Колокол» под псевдонимом «Украинка», переписывалась с Александром Герценом и другими прогрессивными деятелями того времени.



Считала, что женщины имеют такое же право на образование, как и мужчины. Призвала их учиться самим и учить людей в народных школах.

Ее прогрессивные идеи и преданность украинскому движению заинтересовали Александра Алчевского - будущего промышленника, банкира и мецената. Они начали переписку, которая вскоре переросла в роман, а потом поженились.

Переехав в Харьков, Кристина Алчевская в 1862-м основала женскую воскресную школу (официально открытую только в 1870-м), которую удерживала до 1919-го. В ней получили образование 17 000 женщин, преимущественно из бедных семей. Обучение было бесплатное, коллектив единомышленников-учителей работал без вознаграждения, а школа стала настоящим методическим центром и образцом воскресных школ. Современные исследователи отмечают, что педагогические достижения и разработки Христины Алчевской и ее соратников актуальны и для педагогов 21 века.







Благодаря постоянному самообразованию Кристина Алчевская имела глубокие знания по многим дисциплинам. Она разработала методику проведения литературных бесед с учениками, а упорядоченный под ее руководством трехтомник «Что читать народу?» был отмечен Почетным дипломом на Всемирной выставке в Париже (1899), выдержал 18 переизданий и стал настольной книгой для педагогов.



Она популяризировала украинский язык, народное творчество, поэзию Тараса Шевченко. В 1899 году на территории собственной усадьбы в Харькове она вместе со своим мужем установила первый в Украине памятник Тарасу Шевченко.



Алчевская удостоена многих высоких наград, стала вице-президентом Международной лиги образования. Автор мемуаров «Передуманное и пережитое» (1912), рассказов, статей по методике обучения.



Умерла 15 августа 1920-го в Харькове. Вся ее жизнь - пример самоотверженного труда, верного служения делу народного образования.

С 2008-го имя Кристины Алчевской носит Борзнянская общеобразовательная школа № 1.



Сын Григорий стал известным композитором, Иван - оперным певцом, дочь Кристина - известной поэтессой, переводчицей и педагогом ... В общем Кристина и Алексей вырастили в родительской любви и заботе всех пятерых замечательных, достойных и талантливых детей.



Подробнее о Кристине Алчевской можно узнать из просмотра онлайн-встречи «Традиции украинской благотворительности (к 180-летию со дня рождения Кристины Алчевской)» Украинского института национальной памяти.