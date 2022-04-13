Сегодня гуманитарных коридоров не будет, - Верещук

08:52 13 апреля Киев, Украина

Ирина Верещук сообщила, что сегодня гуманитарных коридоров не будет.



Как написала министр, в Запорожской области армия РФ заблокировала эвакуационные автобусы. В Луганской области идет постоянное нарушение режима тишины.



"Все это создает таковой уровень угрозы на маршрутах, что мы обязаны воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сейчас", – сказано в сообщении.

"Оккупанты не только пренебрегают нормами международного гуманитарного права, но и не могут должным образом контролировать своих людей на местах. Все это создает такой уровень опасности на маршрутах, что мы вынуждены воздержаться от открытия гуманитарных коридоров сегодня", - сообщила Ирина Верещук.