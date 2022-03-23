Сегодня до +35 °С, но синоптики обещают снижение температуры

09:06 26 июня Киев, Украина





Центральный регион Украины Идущий с запада атмосферный фронт, может стать причиной незначительного снижения температуры воздуха. Однако он же и послужит причиной дождей, гроз, града и сильного ветра, о которых предупреждают синоптики.



В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы.



В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Во Львовской, Волынской, Ровненской Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +25...+28 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +25...+28 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +28...+31 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Южный регион Украины



В Одесской, Николаевской и Херсонской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.



В Киеве переменная облачность, ближе к вечеру возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +22...+25 °С, днем +30...+33 °С.



Солнце взойдет в 4:48, а зайдет в 21:13. Долгота дня составит 16 ч 25 мин.