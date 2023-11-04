Сегодня День железнодорожника Украины. Поздравление от президента Зеленского

11:00 04 ноября Киев, Украина

Сегодня, 4 ноября, в Украине отмечается профессиональный праздник – День железнодорожника. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских железнодорожников и выразил глубокую благодарность за их героическую работу в нелегких условиях войны.

"Сегодня отмечаем профессиональный день наших "железных людей". Наша железная дорога - это гораздо больше, чем просто транспорт. Это гарантия, что наши люди, украинская экономика и наше государство не будут оторваны от европейских стран, которые нам помогают. Наша железная дорога - это гарантия, что области Украины, города и села в разных частях государства даже под обстрелами российских террористов объединены в одно пространство жизни", - написал глава государства в соцсетях.

Он также поблагодарил работников и работниц железнодорожной сферы.

"Это 220 тысяч человек, которые, несмотря на какие-либо опасности, работают для того, чтобы могло работать государство, наше общество, наша экономика", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, в 1993 году указом президента празднование Дня железнодорожника проводилось в первое воскресенье августа.

В декабре 2002 года дату праздника перенесли на 4 ноября - именно в этот день 1861 года из Вены через Перемышль к железнодорожному вокзалу Львова прибыл первый поезд.

Этот день считается началом истории железных дорог в Украине.