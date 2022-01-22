Сегодня День Соборности объединяет украинцев перед угрозами врагов

11:30 22 Январь Киев, Украина

Исторически сложилось так, что путь украинцев к свободе и своей государственности всегда был нелегким, наполненным борьбой, сопротивлением и жертвами. Поэтому сегодняшний праздник – День Соборности Украины так дорог каждому украинцу. Дата 22 января знаменательна двумя событиями. В этот день 1918 года было объявлено о создании Украинской Народной Республики. А ровно через год в этот же день произошло объединение Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в единую (соборную) Украину.

После объявления независимости, в 1999 году в стране был установлен этот праздник объединения украинских земель в единое Украинское государство.

День Соборности для украинцев стал символом извечного стремления к жизни в едином свободном государстве. За "единую и неделимую" Родину как сто лет назад, так и в наши дни полегли многие тысячи верных сынов Украины.

Долгие годы многострадальной, но свободолюбивой Украине пришлось бороться за воплощение этих слов с большевиками, польскими, чешскими, а затем и с немецкими захватчиками. Украину вновь разрывали на части.

"Живая цепочка", которую впервые создали 21 января 1990 года украинцы, взявшиеся за руки от Киева до Львова, стала ярким символом единства всего украинского народа.

Теперь во время празднования Дня Соборности такие "живые цепочки" напоминают нам о необходимости объединиться перед лицом новых угроз и испытаний.

Сегодня после поздравительного обращения к украинцам, президент Зеленский возложил цветы к памятнику Михаилу Грушевскому.