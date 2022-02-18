Сегодня День славянской письменности и культуры

14:21 24 Май Киев, Украина

Ежегодно, 24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры, а также чтят память создателей славянской азбуки.



Об этом говорится в сообщении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Фейсбуке.

Равноапостольные, византийские просветители Кирилл и Мефодий дали толчок для развития восточнославянской письменности, перекладывая на церковнославянском языке богослужебные книги и Евангелие. Они также привели в порядок славянский алфавит, заложили основу для дальнейшего совершенствования кириллицы. Ею пользуются до сих пор более 250 млн. человек. Кириллица — является третьим официальным алфавитом Евросоюза после латыни и греческого письма.

«Как отмечают современные исследователи, украинский язык в кругу славянских языков занимает особое место, ведь наличие в нем значительного количества фонетических и морфологических различий свидетельствует о самостоятельном пути его развития как отдельного языка в течение очень длительного времени», - отметил Креминь

По его словам, на украинском языке сегодня говорят более 44 миллионов человек.

«По количеству носителей он занимает 15-20-е место в мире. Украинский язык - чрезвычайно богатый, его словарный запас насчитывает около 500 тысяч лексем, и является одним из самых мелодичных языков мира », - добавил Креминь.