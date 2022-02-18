Сегодня День славянской письменности и культуры
14:21 24 Май Киев, Украина
Ежегодно, 24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры, а также чтят память создателей славянской азбуки.
Об этом говорится в сообщении Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя в Фейсбуке.
Равноапостольные, византийские просветители Кирилл и Мефодий дали толчок для развития восточнославянской письменности, перекладывая на церковнославянском языке богослужебные книги и Евангелие. Они также привели в порядок славянский алфавит, заложили основу для дальнейшего совершенствования кириллицы. Ею пользуются до сих пор более 250 млн. человек. Кириллица — является третьим официальным алфавитом Евросоюза после латыни и греческого письма.
«Как отмечают современные исследователи, украинский язык в кругу славянских языков занимает особое место, ведь наличие в нем значительного количества фонетических и морфологических различий свидетельствует о самостоятельном пути его развития как отдельного языка в течение очень длительного времени», -
отметил Креминь
.
По его словам, на украинском языке сегодня говорят более 44 миллионов человек.
«По количеству носителей он занимает 15-20-е место в мире. Украинский язык - чрезвычайно богатый, его словарный запас насчитывает около 500 тысяч лексем, и является одним из самых мелодичных языков мира », - добавил Креминь.
«Будем помнить нашу историю, будем приумножать культурное наследие своего народа, лелеять и развивать родной - украинский - язык! С праздником! », -
заявил языковой омбудсмен.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии