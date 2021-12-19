Сегодня День памяти жертв голодоморов в Украине

11:18 27 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня в Украине День особой памяти – памяти невинных жертв, убитых голодом по приказу советского государства.

Украина всегда славилась своими плодородными черноземами, на которых трудолюбивый и хозяйственный народ собирал невиданные урожаи. Не зря нашу страну прозвали «житницей СССР». Как же отблагодарило советское правительство свою кормилицу? По воле советской власти Украина перенесла три злонамеренно созданных голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Из них голодомор 1932-1933 был официально признан актом геноцида в 2006 году.

Начиная с 1998 года специальным указом президента в Украине установлен День памяти жертв голодоморов, который проводится в четвертую субботу ноября. В этот день украинцы вспоминают тех, кто погиб от голода в те страшные годы.

Около 4,5 млн украинцев, включая детей и стариков, погибли из-за полной конфискации продуктов и урожая по указу руководителей советской власти.

Сегодня, 27 ноября, в Киеве на территории Национального музея Голодомора-геноцида пройдут акции памяти:

15:30 – на месте около свечи памяти главы украинских церквей проведут молебен о жертвах голодоморов.

16:00 – в стране пройдет общенациональная минута молчания.

16:01 – президент Украины обратится у народу с речью, посвященной Дню памяти жертв голодоморов, а затем начнется повсеместная акция Зажги Свечу памяти.

Напомним, что в МВД страны продолжается рассекречивание тех преступлений, которые были совершены против народа в годы голодоморов.