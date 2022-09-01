Сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость

11:08 29 августа Киев, Украина

Сегодня Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Дату посвятили дню выхода из окружения в Иловайске 29 августа 2014 года, когда украинская армия понесла на Донбассе наибольшие потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам в этот памятный день.



Залужный выразил соболезнования родным и близким павших героев, а также пообещал всегда помнить об убитых украинских воинах и продолжать борьбу со щитом в руках.

"Каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу. Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Ибо это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были всей Вселенной", - написал Залужный.

Военачальник отметил, что павшие герои будут примером для следующих поколений. Он также выразил соболезнования родным и близким, которые потеряли мужей и сыновей из-за российской агрессии. Он заявил, что народ всегда будет помнить тех, кто "на щите".

"Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восхищаться мир. Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной — мы будем продолжать борьбу до нашей Победы. Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах", - сказал главнокомандующий.

История Дня памяти защитников Украины



Во время ожесточенных боев 18 августа 2014 года украинские силы вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города.



Однако ночью против 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение россии на территорию Украины, и уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии» Донбасс» и силы сектора «Б» попали во вражеское окружение.



28 августа украинские военные оказались в критическом положении. Между Украиной и россией состоялись переговоры по безопасным гуманитарным коридорам для выхода из окружения украинских защитников по согласованным маршрутам. Однако путинский «зеленый коридор» стал для них настоящим путём смерти.



29 августа в 8:15 украинские военные организованными колоннами начали двигаться из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно шли мимо российских укрепленных позиций, но через некоторое время российские войска открыли огонь.



По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибли, еще 429 получили ранения, а 300 попали в плен.