Сегодня День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость

Сегодня Украина чтит память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.
Дату посвятили дню выхода из окружения в Иловайске 29 августа 2014 года, когда украинская армия понесла на Донбассе наибольшие потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам в этот памятный день.
Залужный выразил соболезнования родным и близким павших героев, а также пообещал всегда помнить об убитых украинских воинах и продолжать борьбу со щитом в руках.
Военачальник отметил, что павшие герои будут примером для следующих поколений. Он также выразил соболезнования родным и близким, которые потеряли мужей и сыновей из-за российской агрессии. Он заявил, что народ всегда будет помнить тех, кто "на щите".
История Дня памяти защитников Украины
Во время ожесточенных боев 18 августа 2014 года украинские силы вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города.
Однако ночью против 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение россии на территорию Украины, и уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии» Донбасс» и силы сектора «Б» попали во вражеское окружение.
28 августа украинские военные оказались в критическом положении. Между Украиной и россией состоялись переговоры по безопасным гуманитарным коридорам для выхода из окружения украинских защитников по согласованным маршрутам. Однако путинский «зеленый коридор» стал для них настоящим путём смерти.
29 августа в 8:15 украинские военные организованными колоннами начали двигаться из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно шли мимо российских укрепленных позиций, но через некоторое время российские войска открыли огонь.
По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибли, еще 429 получили ранения, а 300 попали в плен.
Во время ожесточенных боев 18 августа 2014 года украинские силы вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города.
Однако ночью против 24 августа 2014 года произошло самое масштабное вторжение россии на территорию Украины, и уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии» Донбасс» и силы сектора «Б» попали во вражеское окружение.
28 августа украинские военные оказались в критическом положении. Между Украиной и россией состоялись переговоры по безопасным гуманитарным коридорам для выхода из окружения украинских защитников по согласованным маршрутам. Однако путинский «зеленый коридор» стал для них настоящим путём смерти.
29 августа в 8:15 украинские военные организованными колоннами начали двигаться из города по предварительно договоренным с российской стороной маршрутам. Сначала украинские колонны беспрепятственно шли мимо российских укрепленных позиций, но через некоторое время российские войска открыли огонь.
По официальным данным, во время Иловайской операции и последующего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибли, еще 429 получили ранения, а 300 попали в плен.
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