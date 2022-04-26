Сегодня будет теплая осенняя погода, на западе небольшой дождь

08:03 27 ноября Киев, Украина

Только Запад Украины могут смутить небольшие дожди, на остальной территории нашей страны ожидается немного облачная, теплая и сухая погода



Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.



Синоптики обещают облачность с прояснениями. Осадков в большинстве регионов не предвидится. Лишь на крайнем западе страны днем местами небольшой дождь. В западной и южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.



Ночью в большинстве регионов страны температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза. Ночью в Карпатах температура опустится до 4-9 градусов мороза. Днем по всей Украине воздух прогреется до 1-6 градусов выше нуля. Лишь в южной части столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов выше нуля.



В четверг в Киеве будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля. Днем температура воздуха поднимется до 3-5 градусов выше нуля.