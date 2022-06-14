Сегодня - восьмая годовщина трагедии Ил-76 возле Луганского аэропорта

08:55 14 июня Киев, Украина





В авиакатастрофе погибли 40 десантников 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа самолета Ил-76 из 25 бригады транспортной авиации ВСУ.



«Крылатая пехота» летела на помощь своим собратьям, державшим оборону Международного аэропорта «Луганск». 14 июня 2014 года террористы самопровозглашенной «ЛНР» подбили из переносной зенитно-ракетной установки украинский военно-транспортный самолет Ил-76 В авиакатастрофе погибли 40 десантников 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа самолета Ил-76 из 25 бригады транспортной авиации ВСУ.«Крылатая пехота» летела на помощь своим собратьям, державшим оборону Международного аэропорта «Луганск».

Прошло 42 суток, прежде чем летчиков похоронили: украинские военные собирали останки тел погибших, власть договаривалась с террористами о коридоре для эвакуации, в Днепре проводились экспертизы ДНК для идентификации. 25 июля с девятью членами экипажа самолета Ил-76 прощались в Мелитополе, их похоронили вместе в одной могиле на Новом кладбище города.



Эта история стала одной из первых масштабных трагедий в ряде ужасных историй войны с россией, которая началась восемь лет назад.