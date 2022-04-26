Сегодня 36-я годовщина крупнейшей техногенной катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля – трагическая дата для Украины и мира. В этот день, в 1986 году, произошла авария на Чернобыльской АЭС.
Последствия трагедии были действительно ужасающими и коснулись всей Европы. Пострадали почти 5 миллионов человек. Тысячи спасателей, рискуя собственной жизнью и здоровьем, не дали катастрофе разрастись до еще больших масштабов. Такова была цена тотального умолчивания в советских властных верхушках.
36 лет спустя мир столкнулся с новым вызовом – захватом Чернобыльской АЭС российскими войсками и последующим «ядерным террором». Находясь в заложниках, смена ЧАЭС отработала 600 часов подряд. Малейшая ошибка могла привести к новой трагедии. Большое спасибо всем работникам, которые, несмотря ни на что, стояли на защите ядерной и радиационной безопасности и продолжают это делать под дулами автоматов на захваченной Запорожской АЭС. Мы помним героизм каждого.
Даже спустя столько лет мы наблюдаем, что методы СССР, которые переняла россия, продолжают представлять угрозу для всех вокруг. Иначе невозможно объяснить причины, по которым российские войска прятали боеприпасы и миновали территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Враг обязательно понесет за это наказание.
Последствия трагедии были действительно ужасающими и коснулись всей Европы. Пострадали почти 5 миллионов человек. Тысячи спасателей, рискуя собственной жизнью и здоровьем, не дали катастрофе разрастись до еще больших масштабов. Такова была цена тотального умолчивания в советских властных верхушках.
36 лет спустя мир столкнулся с новым вызовом – захватом Чернобыльской АЭС российскими войсками и последующим «ядерным террором». Находясь в заложниках, смена ЧАЭС отработала 600 часов подряд. Малейшая ошибка могла привести к новой трагедии. Большое спасибо всем работникам, которые, несмотря ни на что, стояли на защите ядерной и радиационной безопасности и продолжают это делать под дулами автоматов на захваченной Запорожской АЭС. Мы помним героизм каждого.
Даже спустя столько лет мы наблюдаем, что методы СССР, которые переняла россия, продолжают представлять угрозу для всех вокруг. Иначе невозможно объяснить причины, по которым российские войска прятали боеприпасы и миновали территорию вокруг Чернобыльской АЭС. Враг обязательно понесет за это наказание.
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