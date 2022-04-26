Сегодня 36-я годовщина крупнейшей техногенной катастрофы — аварии на Чернобыльской АЭС

"Украина продолжит защищать ядерную безопасность в мире, превращая объект «Укрытие» в экологически безопасную систему. Не допустить больше такой катастрофы — наша моральная обязанность перед всеми, кто пострадал от аварии и перед нашими будущими поколениями", - сказал премьер Денис Шмыгаль.