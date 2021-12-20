Сегодня, 25 ноября, ушел из жизни бывший мэр Киева Александр Омельченко (ВИДЕО)

17:47 25 Ноябрь Киев, Украина

Сегодня, 25 ноября, в четверг умер экс-мэр Киева Александр Омельченко . Его тяжелое состояние здоровья было усложнено перенесенным коронавирусом. Бывший мэр Киева умер в возрасте 83 лет в больнице «Феофания».

О смерти политика сообщил его сын. По его словам, у отца было немало сопутствующих болезней.

Известно, что в начале ноября у экс-мэра Александра Омельченко диагностировали COVID-19 с поражением легких. Его дыхание было усложнено и он мог дышать только с помощью кислородной маски. Сегодня его состояние существенно ухудшилось, его пытались реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно.