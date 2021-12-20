Сегодня, 25 ноября, ушел из жизни бывший мэр Киева Александр Омельченко (ВИДЕО)

Сегодня, 25 ноября, в четверг умер экс-мэр Киева Александр Омельченко. Его тяжелое состояние здоровья было усложнено перенесенным коронавирусом. Бывший мэр Киева умер в возрасте 83 лет в больнице «Феофания».
О смерти политика сообщил его сын. По его словам, у отца было немало сопутствующих болезней.
Известно, что в начале ноября у экс-мэра Александра Омельченко диагностировали COVID-19 с поражением легких. Его дыхание было усложнено и он мог дышать только с помощью кислородной маски. Сегодня его состояние существенно ухудшилось, его пытались реанимировать, но, к сожалению, безрезультатно.
Многие украинские политики соболезнуют потери родным и пишут теплые слова в память о нем, как о неординарном человеке.
«Сан-Саныч, как мы его называли, всегда был энергичным и с острым юмором. Александр Омельченко любил Киев и с любовью творил его историю», – прокомментировал Виталий Кличко, действующий мэр Киева.
Известно, что с августа 1996 по апрель 2006 год Омельченко был председателем Киевской городской государственной администрации. Киевляне дважды выбирали его мэром. На парламентских выборах 2007 Омельченко получил депутатский мандат по списку, а с июня 2014 – депутат Киевского городского совета.
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