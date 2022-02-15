Счастливые пенсионеры те, кто начали откладывать деньги в свои тридцать

06:03 28 Сентябрь Киев, Украина





Всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее.



Так, сейчас существует огромная "бочка", куда все работающие сбрасываются деньгами. А дальше государство пытается распределить эти деньги между всеми пенсионерами. Сейчас получается не очень. Из-за угрожающего соотношения один к одному большинство пенсионеров получает мизер. Но даже на эти выплаты в пенсионной "бочке" хронически не хватает денег. В следующем году туда планируют "закачать" более 200 миллиардов гривен.



В Министерстве социальной политики настроены спасать солидарную систему государства во что бы то ни стало и причина, говорят, в генетике.



"Это не только мое мнение. Есть научные исследования, которые говорят, что человек генетически не способен накапливать себе на старость. Именно государственная система является основой, а все остальное должен подумать человек", - говорит заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.



Тогда возникает несколько вопросов. Первый - что надо сделать сейчас, чтобы не голодать в старости?



Так, во-первых, надо убедиться, что на государственную пенсию вы все же претендуете. Сделать это можно онлайн со своего компьютера через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Самое простое - при помощи цифровой подписи или банковской идентификации. Там перед вами откроется полная картина прошлого и перспектива будущего. С точки зрения государства, конечно.



Самое главное, на что нужно обратить внимание, - ваш страховой стаж. От трудового он отличается тем, что нужно не просто работать, но и класть деньги в Пенсионный фонд. Чем выше официальная зарплата, тем лучше На сегодня, по подсчетам специалистов, один работник содержит одного пенсионера . Потому что сейчас группа так называемого "основного трудоспособного возраста" достаточно солидная. Через 25 лет, когда на пенсию выйдут нынешние тридцати- и сорокалетние, тех, кто должен содержать их, будет безнадежно мало. И изменить это уже невозможно, потому что это трудоспособное население не родилось.Всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее.Так, сейчас существует огромная "бочка", куда все работающие сбрасываются деньгами. А дальше государство пытается распределить эти деньги между всеми пенсионерами. Сейчас получается не очень. Из-за угрожающего соотношения один к одному большинство пенсионеров получает мизер. Но даже на эти выплаты в пенсионной "бочке" хронически не хватает денег. В следующем году туда планируют "закачать" более 200 миллиардов гривен.В Министерстве социальной политики настроены спасать солидарную систему государства во что бы то ни стало и причина, говорят, в генетике."Это не только мое мнение. Есть научные исследования, которые говорят, что человек генетически не способен накапливать себе на старость. Именно государственная система является основой, а все остальное должен подумать человек", - говорит заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.Тогда возникает несколько вопросов. Первый - что надо сделать сейчас, чтобы не голодать в старости?Так, во-первых, надо убедиться, что на государственную пенсию вы все же претендуете. Сделать это можно онлайн со своего компьютера через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Самое простое - при помощи цифровой подписи или банковской идентификации. Там перед вами откроется полная картина прошлого и перспектива будущего. С точки зрения государства, конечно.Самое главное, на что нужно обратить внимание, - ваш страховой стаж. От трудового он отличается тем, что нужно не просто работать, но и класть деньги в Пенсионный фонд. Чем выше официальная зарплата, тем лучше пенсия . Для тех, кто не платит ничего, этот клуб пенсионеров будет закрытым. То есть, нужно чуть ли не с первого дня работы думать, оформляют ли официально и платят ли взносы, засчитывается ли трудовой стаж.



"Самой большой проблемой у нас является нелегальная занятость. И нелегальная заработная плата. Это проблемы, с которыми надо бороться. Все остальное не столь критическое", - отмечает Николай Шамбир.



Но в стране ситуация такова, что некоторые работодатели держат своих работников на минималке, или платят зарплату в конвертах.



"Сегодня 70% рынок зарплат в тени. Не потому, что все такие непатриоты. А потому, что владельцы предприятий не могут платить 40% налогов, так как в них не хватает рентабельности. И сейчас мы не знаем, какая у нас будет пенсия, где у нас будет пенсия, потому что Пенсионный фонд всегда банкрот", - объясняет народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.



Чтобы поддержать хотя бы нынешний плохонький баланс, когда один работающий кормит одного пенсионера, в стране должно рождаться и оставаться жить вполне конкретное число людей. И беда в том, что как раз на поколение нынешних 35-летних приходится демографическая пропасть 90-х. Дети просто не родились, поэтому не вырастут и не будут никого содержать. То есть пенсию государству будет брать не с кого.



Надо осознать, что беспокоиться о пенсии в 50 лет - поздно. Надо было начинать еще вчера. Если вы получаете зарплату в конверте, можете забыть даже о минимальной пенсии. Рассчитывайте только на мизерную социальную помощь. Так государство называет деньги тем, кто в Пенсионный фонд ничего не внес.



