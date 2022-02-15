Счастливые пенсионеры те, кто начали откладывать деньги в свои тридцать

06:03 28 Сентябрь Киев, Украина

На сегодня, по подсчетам специалистов, один работник содержит одного пенсионера. Потому что сейчас группа так называемого "основного трудоспособного возраста" достаточно солидная. Через 25 лет, когда на пенсию выйдут нынешние тридцати- и сорокалетние, тех, кто должен содержать их, будет безнадежно мало. И изменить это уже невозможно, потому что это трудоспособное население не родилось.

Всем, кому исполнилось 35 лет, уже сейчас надо позаботиться и просчитать свое будущее. 

Так, сейчас существует огромная "бочка", куда все работающие сбрасываются деньгами. А дальше государство пытается распределить эти деньги между всеми пенсионерами. Сейчас получается не очень. Из-за угрожающего соотношения один к одному большинство пенсионеров получает мизер. Но даже на эти выплаты в пенсионной "бочке" хронически не хватает денег. В следующем году туда планируют "закачать" более 200 миллиардов гривен.

В Министерстве социальной политики настроены спасать солидарную систему государства во что бы то ни стало и причина, говорят, в генетике.

"Это не только мое мнение. Есть научные исследования, которые говорят, что человек генетически не способен накапливать себе на старость. Именно государственная система является основой, а все остальное должен подумать человек", - говорит заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Тогда возникает несколько вопросов. Первый - что надо сделать сейчас, чтобы не голодать в старости?

Так, во-первых, надо убедиться, что на государственную пенсию вы все же претендуете. Сделать это можно онлайн со своего компьютера через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Самое простое - при помощи цифровой подписи или банковской идентификации. Там перед вами откроется полная картина прошлого и перспектива будущего. С точки зрения государства, конечно.

Самое главное, на что нужно обратить внимание, - ваш страховой стаж. От трудового он отличается тем, что нужно не просто работать, но и класть деньги в Пенсионный фонд. Чем выше официальная зарплата, тем лучше пенсия. Для тех, кто не платит ничего, этот клуб пенсионеров будет закрытым. То есть, нужно чуть ли не с первого дня работы думать, оформляют ли официально и платят ли взносы, засчитывается ли трудовой стаж.
 
 
 

"Самой большой проблемой у нас является нелегальная занятость. И нелегальная заработная плата. Это проблемы, с которыми надо бороться. Все остальное не столь критическое", - отмечает Николай Шамбир.

Но в стране ситуация такова, что некоторые работодатели держат своих работников на минималке, или платят зарплату в конвертах.

"Сегодня 70% рынок зарплат в тени. Не потому, что все такие непатриоты. А потому, что владельцы предприятий не могут платить 40% налогов, так как в них не хватает рентабельности. И сейчас мы не знаем, какая у нас будет пенсия, где у нас будет пенсия, потому что Пенсионный фонд всегда банкрот", - объясняет народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

Чтобы поддержать хотя бы нынешний плохонький баланс, когда один работающий кормит одного пенсионера, в стране должно рождаться и оставаться жить вполне конкретное число людей. И беда в том, что как раз на поколение нынешних 35-летних приходится демографическая пропасть 90-х. Дети просто не родились, поэтому не вырастут и не будут никого содержать. То есть пенсию государству будет брать не с кого.

Надо осознать, что беспокоиться о пенсии в 50 лет - поздно. Надо было начинать еще вчера. Если вы получаете зарплату в конверте, можете забыть даже о минимальной пенсии. Рассчитывайте только на мизерную социальную помощь. Так государство называет деньги тем, кто в Пенсионный фонд ничего не внес.