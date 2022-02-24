СБУ завершила антитеррористические учения в столичной подземке

По легенде учений "террористы" осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили «заложников» в вагоне метро.
Тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 28 мая.
Сначала силы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф и Общество Красного Креста разделили пострадавших согласно различным формам тяжести и оказали им экстренную медпомощь. Спецназовцы Центра спецопераций Альфа СБУ освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".
В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общество Красного Креста Украины.
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