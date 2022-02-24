СБУ завершила антитеррористические учения в столичной подземке

Тренировка состоялась в условиях, максимально приближенных к реальным, сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 28 мая.

"Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы", - пояснили в СБУ.