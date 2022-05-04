СБУ запускает чат-боты, где можно сообщить о коллаборантах и ​​мародерах

Служба безопасности Украины запускает чат-боты в Telegram для идентификации коллаборантов и мародеров.
В чат-бот @Traitor_Search_bot можно посылать информацию об изменниках и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами, а также об интернет-агентах, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.
Чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Данные с бота проверят и разместят на специально созданном сайте СБУ.
В чат-бот @Traitor_Search_bot можно посылать информацию об изменниках и коллаборантах, которые сотрудничали с оккупантами, а также об интернет-агентах, которые «сливают» врагу важную информацию или распространяют в соцсетях контент в поддержку захватчиков.
Чат-бот @stop_marauder_ua_bot предназначен для сбора информации о мародёрах, разворовывающих чужое имущество во время войны. Данные с бота проверят и разместят на специально созданном сайте СБУ.
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