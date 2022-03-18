СБУ создала сервис, через который без интернета можно сообщить о передвижении вражеских войск

Служба безопасности Украины создала новый сервис, через который можно сообщать о передвижении российских войск и техники.
Страница сервиса – Bachu.info.
Страница сервиса – Bachu.info.
Ресурс работает даже при отсутствии интернета, но нужно включить и разрешить геолокацию.
На странице можно скачать фото вражеских войск и машин, а также указать, рядом ли гражданские.
Перед тем как распространять фото, граждан просят убедиться, что вы видите действительно вражескую военную технику, которая имеет следующие отметки:
Z – восточные силы РФ;
Z в квадрате – силы из Крыма;
O – силы из Беларуси;
V – морская пехота;
X – чеченцы (кадыровцы);
A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО и т.д.).
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