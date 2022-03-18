СБУ создала сервис, через который без интернета можно сообщить о передвижении вражеских войск

20:22 15 марта Киев, Украина

Служба безопасности Украины создала новый сервис, через который можно сообщать о передвижении российских войск и техники.

Страница сервиса – Bachu.info.

Ресурс работает даже при отсутствии интернета, но нужно включить и разрешить геолокацию.
На странице можно скачать фото вражеских войск и машин, а также указать, рядом ли гражданские.
"Если вы стали свидетелем передвижения вражеских машин, самолетов, техники, солдат, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и т.д., распространите эти данные для ВСУ", - говорится в просьбе СБУ к украинцам.
Перед тем как распространять фото, граждан просят убедиться, что вы видите действительно вражескую военную технику, которая имеет следующие отметки:

Z – восточные силы РФ;
Z в квадрате – силы из Крыма;
O – силы из Беларуси;
V – морская пехота;
X – чеченцы (кадыровцы);
A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО и т.д.).