СБУ создала сервис, через который без интернета можно сообщить о передвижении вражеских войск

20:22 15 марта Киев, Украина

Служба безопасности Украины создала новый сервис, через который можно сообщать о передвижении российских войск и техники.



Страница сервиса – Bachu.info.





Ресурс работает даже при отсутствии интернета , но нужно включить и разрешить геолокацию.

На странице можно скачать фото вражеских войск и машин, а также указать, рядом ли гражданские.

"Если вы стали свидетелем передвижения вражеских машин, самолетов, техники, солдат, диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и т.д., распространите эти данные для ВСУ", - говорится в просьбе СБУ к украинцам.

Перед тем как распространять фото, граждан просят убедиться, что вы видите действительно вражескую военную технику, которая имеет следующие отметки:



Z – восточные силы РФ;

Z в квадрате – силы из Крыма;

O – силы из Беларуси;

V – морская пехота;

X – чеченцы (кадыровцы);

A – силы спецназначения (СОБР, АЛЬФА, ССО и т.д.).