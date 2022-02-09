СБУ: обыски в доме Кличко никакого отношения к нему не имеют

12:10 18 Май Киев, Украина

Обыски в доме мэра оказались плановыми, в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам, эти мероприятия проходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме Виталия Кличко.

Об этом во вторник, 18 мая, сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А", проводят обыски в рамках уголовного производства по фальсифицированным нефтепродуктам. Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко . Детали этой спецоперации мы сообщим позже", - сообщил Дехтяренко.

Он подчеркнул, что никакого отношения к самому Кличко обыски не имеют.