СБУ объявляет в международный розыск пропагандистов Скабееву и Киселева: им светит пожизненное

Следователи Службы безопасности Украины начали расследование в отношении российских пропагандистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой и в ближайшее время планируют объявить их в международный розыск.
Об этом сообщили в СБУ.
Скабеева и Киселев, как говорят спецслужбы, давно находятся в их поле зрения, однако основой открытого в отношении них уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине.
Так, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы Смотрим Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории нашей страны.
Об этом сообщили в СБУ.
Скабеева и Киселев, как говорят спецслужбы, давно находятся в их поле зрения, однако основой открытого в отношении них уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине.
Так, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы Смотрим Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории нашей страны.
Оба пропагандиста уже сообщили о подозрении на украинском и русском языках в установленном законом порядке. Санкция статьи, инкриминируемой Скабеевой и Киселеву, предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества или без таковой.
Скабеева и Киселев находятся под санкциями ЕС, также им запрещен въезд в Украину.
Скабеева и Киселев находятся под санкциями ЕС, также им запрещен въезд в Украину.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии