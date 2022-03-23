СБУ объявляет в международный розыск пропагандистов Скабееву и Киселева: им светит пожизненное

17:36 23 марта Киев, Украина





Об этом сообщили в



Скабеева и Киселев, как говорят спецслужбы, давно находятся в их поле зрения, однако основой открытого в отношении них уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине.



Так, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы Смотрим Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории нашей страны. Следователи Службы безопасности Украины начали расследование в отношении российских пропагандистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой и в ближайшее время планируют объявить их в международный розыск.Об этом сообщили в СБУ Скабеева и Киселев, как говорят спецслужбы, давно находятся в их поле зрения, однако основой открытого в отношении них уголовного производства стали их последние действия и призывы к войне в Украине.Так, в эфире российской мультимедийной онлайн-платформы Смотрим Скабеева и Киселев публично призывали к изменению границ территории нашей страны.

"Они сознательно оправдывают войну РФ против нашей страны, в ходе которой российские захватчики обстреливают украинские гражданские объекты, убивают мирное население, насилуют женщин и мародерствуют в домах", - говорят в СБУ.

Оба пропагандиста уже сообщили о подозрении на украинском и русском языках в установленном законом порядке. Санкция статьи, инкриминируемой Скабеевой и Киселеву, предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества или без таковой.



Скабеева и Киселев находятся под санкциями ЕС, также им запрещен въезд в Украину.