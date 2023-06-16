СБУ нанесла удар по врагу: 16 танков и 150 захватчиков уничтожены

В течение прошлой недели, элитные оперативники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, успешно выполнили ряд операций, результатом которых стало уничтожение 16 вражеских танков и свыше 150 российских захватчиков.
Информацию об этих значимых событиях пресс-служба СБУ официально огласила во вторник, 13 июня.
СБУ также опубликовала видео, демонстрирующее эффективное применение боевых дронов для атаки на оккупантов.
Информацию об этих значимых событиях пресс-служба СБУ официально огласила во вторник, 13 июня.
СБУ также опубликовала видео, демонстрирующее эффективное применение боевых дронов для атаки на оккупантов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии