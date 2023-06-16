СБУ нанесла удар по врагу: 16 танков и 150 захватчиков уничтожены

"Всего за прошедшую неделю наши специалисты успешно нейтрализовали: 16 танков, 5 самоходных артиллерийских установок, 14 бронетранспортеров и 16 грузовиков, а также 3 системы наблюдения Муром, танковую систему огня Солнцепёк, зенитно-ракетные комплексы ТОР и БУК, радарную станцию Зоопарк, а также уничтожили свыше 150 оккупантов и причинили значительный ущерб их технике", - поделились в СБУ.