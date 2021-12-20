СБУ начинает многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине

06:41 16 Апрель Киев, Украина

До конца мая на всей территории Сумской области будут проходить Антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием боевого огнестрельного оружия. Особое внимание силовики сосредоточат на пограничных районах, сообщается на сайте Сумской облгосадминистрации.

Участие в учениях примут подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка.
"Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в рамках мероприятия возможны проверки документов у граждан, осмотр автомобилей.