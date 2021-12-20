СБУ начинает многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине

До конца мая на всей территории Сумской области будут проходить Антитеррористические учения Службы безопасности Украины.
Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием боевого огнестрельного оружия. Особое внимание силовики сосредоточат на пограничных районах, сообщается на сайте Сумской облгосадминистрации.
Участие в учениях примут подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка.
Участие в учениях примут подразделения СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Военной службы правопорядка.
Также отмечается, что в рамках мероприятия возможны проверки документов у граждан, осмотр автомобилей.
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