СБУ начинает масштабные учения в Харьковской области

09:38 14 Апрель Киев, Украина

Сегодня в Харьковской области стартуют масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины, которые будут состоять из нескольких этапов.
 
Учения пройдут с использованием военной техники, огнестрельного оружия. Особое внимание уделят приграничным районам области, сообщает пресс-служба СБУ.

Особое внимание во время этих учений будет уделяться на приграничных районах региона. Вместе со спецслужбой в учениях примут участие:
  • Национальная гвардия;
  • Национальная полиция;
  • Государственная приграничная служба Украины;
  • Военные службы правопорядка;
  • Харьковская областная прокуратура;
  • Координационная группа Антитеррористического центра.
учения СБУ в Харьковской области
По заявлению главы Антитеррористического центра при СБУ, учения будут проводить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. Все действия будут проходить с согласованием у местных властей.

В некоторых районах возможно ограничение свободного передвижения граждан, возможны проверки документов и транспортных средств.