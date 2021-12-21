СБУ начинает масштабные учения в Харьковской области

Сегодня в Харьковской области стартуют масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины, которые будут состоять из нескольких этапов.
Учения пройдут с использованием военной техники, огнестрельного оружия. Особое внимание уделят приграничным районам области, сообщает пресс-служба СБУ.
Особое внимание во время этих учений будет уделяться на приграничных районах региона. Вместе со спецслужбой в учениях примут участие:
Особое внимание во время этих учений будет уделяться на приграничных районах региона. Вместе со спецслужбой в учениях примут участие:
- Национальная гвардия;
- Национальная полиция;
- Государственная приграничная служба Украины;
- Военные службы правопорядка;
- Харьковская областная прокуратура;
- Координационная группа Антитеррористического центра.
По заявлению главы Антитеррористического центра при СБУ, учения будут проводить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. Все действия будут проходить с согласованием у местных властей.
В некоторых районах возможно ограничение свободного передвижения граждан, возможны проверки документов и транспортных средств.
В некоторых районах возможно ограничение свободного передвижения граждан, возможны проверки документов и транспортных средств.
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