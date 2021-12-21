СБУ начинает масштабные учения в Харьковской области

09:38 14 Апрель Киев, Украина

Сегодня в Харьковской области стартуют масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины, которые будут состоять из нескольких этапов.





Особое внимание во время этих учений будет уделяться на приграничных районах региона. Вместе со спецслужбой в учениях примут участие: Учения пройдут с использованием военной техники, огнестрельного оружия. Особое внимание уделят приграничным районам области, сообщает пресс-служба СБУ Особое внимание во время этих учений будет уделяться на приграничных районах региона. Вместе со спецслужбой в учениях примут участие:

Национальная гвардия;

Национальная полиция;

Государственная приграничная служба Украины;

Военные службы правопорядка;

Харьковская областная прокуратура;

Координационная группа Антитеррористического центра.

По заявлению главы Антитеррористического центра при СБУ, учения будут проводить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств. Все действия будут проходить с согласованием у местных властей.



В некоторых районах возможно ограничение свободного передвижения граждан, возможны проверки документов и транспортных средств.