«Сборы резервистов» и создание союза ветеранов ОРДЛО

20:05 27 Май Киев, Украина

На неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, самопровозглашенные власти проводят «сборы резервистов».

В так называемых «ЛНР» и «ДНР» решили провести тренировки в органы управления и силы гражданской защиты среди местного населения. «Сборы резервистов» прошли с 17 по 22 мая. Основным аргументом оккупационных властей для их проведения стало “Нападение Украины”.

Тренировки проводились не только по ведению боевых действий, но и по устранению чрезвычайных ситуаций. В основном это предполагает постройку блиндажей, рытье окопов и обустройство бомбоубежищ.

Также стало известно, что 18 мая, на выезде из Донецка в сторону Старобешева, представители НВФ (незаконных вооруженных формирований) устроили пробку из машин. Боевики проверяли пассажиров авто, есть ли они в списках резервистов. Если таковых находили, то забирали в Комендатуру, фотографировали, брали отпечатки пальцев. Об этом сообщил местный житель, который наблюдал, как при нем забрали двоих мужчин.

По мнению экспертов, это делается для того, чтобы местное население как можно больше контактировало с представителями НВФ.

Между тем недавно появилась информация о том, что в так называемых «Л-ДНР» собираются открыть представительства Всероссийской общественной организации ветеранов РФ «Боевое братство». Основной целью организации, по словам самого братства, является: “Консолидация усилий ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в локальных войнах и военных конфликтах, работников правоохранительных органов Российской Федерации, формирование понимания и духовного возрождения России”.

В Восточной правозащитной группе говорят, что организация будет усиливать продвижение идеологии РФ среди молодежи ОРДЛО, а также объединять движение ветеранов НВФ с ветеранами России.