Сборная Украины по гребле завоевала 8 медалей на чемпионате Европы

06:53 07 Июнь Киев, Украина

На чемпионате Европы, который в этом году прошел в Польше с 3 по 6 июня, украинская сборная по гребле принесла стране 2 золотые, 2 серебряные, 4 бронзовые медали.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации каноэ Украины.

Сборная показала лучший результат в истории выступлений украинцев на европейском первенстве.



В заключительный день, сборная Украины завоевала 5 медалей (0-2-3). Интересно, что и первую, и последнюю медали сборной завоевала каноистка Людмила (первую - Лузан, последнюю - Бабак).



Первую медаль сделала байдарка-двойка в составе Дмитрия Даниленко (Винницкая область) и Олега Кухарика (Полтавская область). Они взяли серебро на 500-метровке, которая станет олимпийским видом в Париже-2024. Украинцы опередили немецкую двойку во главе со знаменитым Максом Хоффом - 1.31,101 против 1.31,215. Для Дмитрия это первая награда чемпионата Европы, для Олега - вторая.



Людмила Лузан (Полтавская область) и Анастасия Четверикова (Житомирская область) продолжили медальную серию женского каноэ на крупных соревнованиях. Они завоевали бронзу - 45,204 в каноэ-двойке на 200 м.



Луцкая байдарочница Мария Повх завоевала бронзу на дистанции 500 м в компании таких звезд гребли, как датчанка Эмма Йоргенсен и венгерка Данута Козак.

"Это первая для Украины медаль чемпионата Европы на этой классической дистанции за последние 10 лет. Последний раз это произошло в 2011-м, когда Инна Осипенко-Радомская стала серебряным призером, уступив той же Дануте Козак", - отмечается в сообщении.

Каноистка Людмила Лузан, став серебряным призером в спринте, завоевав свою четвертую медаль на нынешнем Евро, что не удавалось никому в истории украинского гребли: 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая.



Последнюю, восьмую, медаль на рекордном для сборной Украины чемпионате Европы завоевала каноистка из Энергодара Людмила Бабак. Она стала бронзовым призером на дистанции 5000 м, как и два года назад.



До этого наилучший результат по количеству медалей был в 2015 году в Рачице, когда сборная Украины завоевала 6 наград (1-2-3). Также в Познани украинские гребцы завоевали 3 медали в олимпийских видах программы (1-1-1) - это повторение лучшего результата, который также был показан в Рачице-2015 - 3 (1-1-1).