Санаторно-курортное лечение в Украине: кто имеет право и как получить

08:10 25 Декабрь Киев, Украина





За деньги можно приобрести путевку в любой санаторий – в среднем цены колеблются от 800 до 1200 грн в сутки, минимальный срок лечения должен составлять не менее 12 дней. На территории Украины работают более семи сотен санаторно-курортных заведений. Каждый из них специализируется на лечении некоторых заболеваний. С проблемами нервной и дыхательной систем принимают санатории у моря или в горной местности. Болезни желудочно-кишечного тракта лечат в санаториях Закарпатья, Полтавской, Львовской и Харьковской областей, эти регионы богаты минеральными водами. На проблемах опорно-двигательного аппарата специализируются грязелечебные санатории Карпат, Одессы и Запорожской области.За деньги можно приобрести путевку в любой санаторий – в среднем цены колеблются от 800 до 1200 грн в сутки, минимальный срок лечения должен составлять не менее 12 дней. То есть стоимость путевки на 12 дней обойдется от 10-11 тысяч грн – это в разы больше месячного дохода большинства пенсионеров страны, поэтому для них курорт недоступен.

Об этом в своем журналистском расследовании пишет «Главком».



В бюджете государства на санаторное лечение по разным программам в 2021 году в целом выделено более 600 млн грн. Достаточно ли этого? Оценить очень просто. В оздоровлении нуждаются не только инвалиды или чернобыльцы, практически все пожилые люди с хроническими заболеваниями нуждаются в таком лечении. Если учесть, что в Украине только пенсионеров 10,6 млн, то в год на каждого из них приходится по 50-60 грн «санаторных» денег от государства.



Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, кто же имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение и как получить такую путевку. В настоящее время организацией санаторно-курортного лечения занимается созданная в 2020 году Национальная социальная сервисная служба Украины, координацию которой осуществляет Минсоцполитики.



Кто имеет право на бесплатную путевку



В Украине право на бесплатный санаторно-курортный отдых имеют лица с инвалидностью и особые заслуги перед государством.



На начало 2021 года численность лиц, состоящих на учете для обеспечения санаторно-курортным лечением, составляет:

лиц с инвалидностью – 137,9 тыс. человек;

лиц с особыми заслугами перед Украиной – 20 человек.

Кто еще может претендовать на такое бесплатное лечение в санаториях?



Право на бесплатное санаторно-курортное лечение за счет средств государственного бюджета имеют лица, на которые распространяется действие законов «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований», «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» и граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.



Имеют ли право пенсионеры и ветераны труда на бесплатные путевки?



По данным структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных и Киевской городской госадминистраций, на 01.01.2021 в Украине выдано удостоверение «Ветеран труда» более 3,018 млн человек – это граждане, имеющие стаж работы 40 лет – для мужчин и 35 лет – для женщин и вышли на пенсию.



Всего на начало 2021 года в Украине было 10,6 млн. пенсионеров (в 2016 – 12,3 млн.).



Закон «Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других пожилых людей в Украине» не предусматривает предоставление безвозмездных путевок ветеранам труда за счет бюджетных расходов. Вместо этого ветеранам труда предусмотрено преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением. Также законом предусмотрена компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения ветеранам труда.



В то же время, согласно Закону «О местном самоуправлении в Украине», органам местной власти предоставлено право устанавливать за счет собственных средств и благотворительных поступлений дополнительные к определенным законодательством гарантии социальной защиты населения.



Согласно Бюджетному кодексу Украины, предусмотрены расходы местных бюджетов, которые могут проводиться из всех местных бюджетов, в частности, на предусмотренные законодательством льготы, предоставляемые ветеранам труда.



То есть государство признает, что не может оздоровлять ветеранов труда своими силами и советует требовать соответствующих льгот от местных властей.



Какая предельная стоимость путевки санаторно-курортного лечения установлена в 2021 году?



Для лиц с инвалидностью предельная стоимость путевки определяется ежегодно Минсоцполитики по предложению Фонда социальной защиты и согласованию с Минфином.



В этом году приказом утверждены следующие цифры:

для лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания и лиц с инвалидностью с детства по другим заболеваниям – 8316 грн, срок санаторно-курортного лечения – 18 дней;

для лиц с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга – 25165 грн, срок санаторно-курортного лечения – 35 дней;

гражданам, которые сопровождают лиц с инвалидностью первой группы – 6966 грн, срок сопровождения – 18 дней.

В то же время, лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, имеют право на компенсацию за лечение. Компенсацию стоимости путевок перечисляют санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике на следующие суммы:

лицам, отнесенным к первой категории – 8262 грн, срок санаторно-курортного лечения – 18 дней;

лицам, отнесенным к первой категории с заболеваниями нервной системы (с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга) – 25 130 грн, срок санаторно-курортного лечения – 35 дней;

детям, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, и одному из родителей или лицу, которое их заменяет – 16 417 грн, срок санаторно-курортного лечения – 21 день.

Законодательство предусматривает «преимущественное право на обеспечение ветеранов труда санаторно-курортным лечением», но не предусматривает бесплатное или льготное лечение.



Чем объяснить, что срок санаторно-курортного лечения для одних – 18 дней, а некоторые получают путевку на 21 или 35 дней?



Органы социальной защиты населения в пределах бюджетных расходов обеспечивают лечением граждан через заключение трехстороннего соглашения между лицом, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, управлением социальной защиты населения и санаторно-курортным учреждением (лицо – соцуправление – санаторий).



Срок путевки на санаторно-курортное лечение на основании трехстороннего соглашения для лиц с инвалидностью и лиц, отнесенных к первой категории составляет 18 дней, а детям, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой, – 21 день.



Органы социальной защиты населения обеспечивают ветеранов войны и лиц с инвалидностью путевками в специализированные санаторно-курортные заведения сферы управления Минсоцполитики:



- Специализированного санатория «Слава» (г. Миргород),

- Специализированного клинического санатория «Победа» (г. Киев),

- Специализированного санатория «Родина» (г. Трускавец),

- Специализированный санаторий «Салют» (г. Одесса).



Ветераны войны и лица с инвалидностью всех категорий получают санаторно-курортное лечение в санаториях сферы управления Минсоцполитики сроком 21 день.



Большинство из нуждающихся в санаторно-курортном лечении ничего не знают о том, что сначала нужно подать в районные органы соцзащиты справку формы 070/о, выданную семейным врачом. Кто отвечает за осведомленность украинцев об их правах на бесплатные путевки?



Лица с инвалидностью и дети с инвалидностью при наличии медицинских показаний имеют право бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками. Путевки выдаются лицам в соответствии с медицинскими рекомендациями с учетом льгот, предусмотренных законодательством для конкретной категории лиц.



Как получить бесплатную путевку?



Для получения путевки подается заявление и медицинская справка лечебного учреждения по форме 070/о в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства. Фото из открытых источников

В местные управления социальной защиты нужно подать заявление и медицинскую справку учреждения здравоохранения (выдает семейный врач) по форме № 070/о – она называется «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение».



Врач выдает справку лицам, которым показано санаторно-курортное лечение или оздоровление в санатории-профилактории с указанием заболевания, по поводу которого больной направляется в санаторий. В некоторых случаях санаторно-курортное лечение может быть противопоказано больному. Потому состояние здоровья и возможность направления лица с инвалидностью на курортное лечение оценивает врач.



Какие права у участников войны на Донбассе?



Действует государственная программа организации санаторно-курортного лечения участников антитеррористической операции и лиц, которые осуществляли отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также участников Революции Достоинства. Путевками также снабжаются члены их семей, члены семей погибших (умерших). Но с июля 2019 полномочия по обеспечению упомянутых категорий путевками были переданы Министерству по делам ветеранов Украины.



В государственном бюджете на 2021 год на санаторно-курортное оздоровление лиц с инвалидностью предусмотрены расходы в размере 112,3 млн гривен.



Сколько всего безвозмездных путевок выдано в этом году и какое количество санаториев задействовано в правительственной программе?



По бюджетным программам «Социальная защита граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» и «Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью», граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, и лица с инвалидностью самостоятельно выбирают санаторий для оздоровления и обращаются в управление социальной защиты населения по месту регистрации



По информации структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных государственных администраций, по состоянию на 01.10.2021 оздоровлено 13,3 тыс. пострадавших лиц, отнесенных к первой категории, в том числе 411 детей с инвалидностью (инвалидность связана с Чернобыльской катастрофой) и 4,9 тыс. человек с инвалидностью, в том числе 789 человек с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга.



В санатории сферы управления Минсоцполитики в 2021 году было распределено 13 861 путевку:

в специализированный санаторий «Слава» (г. Миргород) – 2 550 путевок;

в специализированный клинический санаторий «Победа» (г. Киев) – 2 778 путевок;

в специализированный санаторий «Батькивщина» (г. Трускавец) – 3 740 путевок;

в специализированный санаторий «Салют» (г. Одесса) – 4 793 путевки.

По информации санаториев сферы управления Минсоцполитики, на начало октября 2021 года в указанных заведениях в соответствии с утвержденными графиками заездов и отъездов отдыхающих оздоровлено 10,6 тыс. человек льготных категорий, в том числе 6,3 тыс. человек с инвалидностью.



В 2017 году в условиях децентрализации была изменена система закупки санаторно-курортных услуг на систему возмещения стоимости путевок для лиц с инвалидностью путем безналичного перечисления средств санаториям за предоставленные услуги на основании трехстороннего соглашения (человек – соцуправление – санаторий). То есть перешли на свободный выбор здравницы лицами с инвалидностью.



Хватает ли средств, выделенных государством, для всех нуждающихся в санаторном лечении?



Законом «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» на бюджетную программу «Соцзащита граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» по направлению «Оплата санаторно-курортного лечения граждан, отнесенных к первой категории и детям с инвалидностью, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой» были предусмотрены расходы в размере 255,5 млн. грн.



В пределах указанных расходов и установленных предельных размеров денежной помощи для компенсации стоимости путевок санаторно-курортным заведениям в текущем году планировалось оздоровить:

29,3 тыс. пострадавших, отнесенных к первой категории (89,6 % от потребности),

43 пострадавших с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга (100 % от потребности),

734 ребенка с инвалидностью, инвалидность которой связана с Чернобыльской катастрофой, в сопровождении одного из родителей (100% от потребности) и осуществить выплату денежной компенсации вместо путевки для 10,3 тыс. пострадавших лиц, отнесенных к первой категории, и детей с инвалидностью , инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой (100% потребности).

Законом о госбюджете на 2021 год на реализацию программы «Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью» по направлению «санаторно-курортное оздоровление лиц с инвалидностью» были предусмотрены расходы в размере 112,3 млн грн.



В рамках бюджетных расходов и установленной предельной стоимости путевки планировалось оздоровить:

1,5 тыс. человек с инвалидностью с последствиями травм и заболеваниями позвоночника и спинного мозга ( 33,0% от потребности ),

7,4 тыс. человек с инвалидностью по другим нозологиям ( 5,5% от потребности ).

Содержание санаторно-курортных учреждений сферы управления Минсоцполитики осуществляется в пределах расходов, предусмотренных по бюджетной программе «Санаторно-курортное лечение ветеранов войны».



В 2021 году по указанной бюджетной программе были предусмотрены расходы в размере 245,6 млн. грн. и планировалось оздоровить 18,5 тыс. человек льготных категорий.



Теперь много частных санаториев, лечение у них возможно за государственные средства?



Лицо с инвалидностью самостоятельно выбирает санаторий для оздоровления и обращается в управление социальной защиты по месту регистрации, где проверяется заведение на соответствие установленным требованиям и заключается трехстороннее соглашение, предусматривающее безналичное перечисление средств санаторно-курортным заведениям за предоставленные услуги.



Средства возмещаются в соответствии с заключенными договорами по обеспечению путевкой и актов предоставленных услуг в размере установленной предельной стоимости путевки (если стоимость путевки ниже предельной – в размере не больше фактической стоимости путевки).



Некоторым категориям лиц с инвалидностью предусмотрена денежная компенсация (50-75%) самостоятельного санаторно-курортного лечения.

Как ее получить и о каких суммах идет речь?



Согласно закону «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине», лицам с инвалидностью предусмотрена выплата денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки (далее – компенсация), которая выплачивается на основании медицинских рекомендаций в соответствии с законодательством, определяющим право таких лиц на бесплатное обеспечение санаторно -курортным лечением.



Выплата компенсации производится структурным подразделением соцзащиты райадминистраций по месту нахождения на учете. В частности, лицам с инвалидностью, которые в течение трех календарных лет не получали безвозмездную путевку в здравницу, предусмотрена компенсация.

Для выплаты компенсации необходимо представить следующие документы:

заявление лица с инвалидностью о выплате компенсации;

медицинскую справку по форме 070/о о необходимости обеспечения санаторно-курортным лечением;

удостоверение личности с инвалидностью.

Компенсация выплачивается в следующих размерах:



- лицам с инвалидностью I и II групп – 75%,

- III группы – 50% от размера средней стоимости санаторно-курортной путевки.

Но эта формулировка к реальным ценам имеет очень отдаленное отношение. Так как эта «стоимость» исчисляется из расчета 35% от размера одного прожиточного минимума, установленного законом о Государственном бюджете Украины на 1 января соответствующего года для лиц, утративших трудоспособность.



С 01.01.2021 прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» составляет 1 769 гривен. Соответственно, размер средней стоимости санаторно-курортной путевки для выплаты компенсации составляет 619 гривен. К примеру, инвалид III группы получит 50% от средней стоимости путевки, то есть только 309,5 грн – это раз в 30 меньше реальной цены путевки на кратчайший срок – на 12 дней.



Размер денежной компенсации для лиц с инвалидностью с детства и лиц с инвалидностью вследствие общего заболевания I и II групп составляет 464 грн, III группы – 310 грн.



По информации структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения областных государственных администраций по состоянию на 01.10.2021 была уплачена компенсация лицам с инвалидностью I и II групп – 1,6 тыс. человек на сумму 740,8 тыс. грн, и III группы – 1,1 тыс. человек на сумму 340,4 тыс. гривен.



