Самым дорогим лотом на благотворительных аукционах Prozzoro стала марка с российским военным кораблем

Самым дорогим лотом на благотворительных аукционах Prozzoro.Продажи стала марка с российским военным кораблем. За эту марку выручили 4 миллиона гривен (соревновались 56 участников из четырех стран мира).
Вторым по цене лотом стала авторская картина Сергея Притулы, ее продали за 725 000 гривен, которые перечислили на покупку ударных беспилотников «байрактар».
За дорожный знак (лот «Укравтодора»), показывающий, куда нужно идти россиянам, получили 631 500 гривен. Стартовая цена лота выросла в 12 раз, в аукционе участвовало 29 участников.
В топ-5 самых дорогих лотов также вошла именная ручка президента США Джо Байдена (600 тысяч гривен), средства были направлены в поддержку 47-го отдельного батальона ВСУ, а также тубус от противотанковой ракеты, разрисованный петриковской росписью (155 тысяч гривен, которые перечислили в «Вернись живым»).
В общей сложности за 10 месяцев провели около двух десятков аукционов и перечислили на благотворительность 6,9 миллиона гривен.
Вторым по цене лотом стала авторская картина Сергея Притулы, ее продали за 725 000 гривен, которые перечислили на покупку ударных беспилотников «байрактар».
За дорожный знак (лот «Укравтодора»), показывающий, куда нужно идти россиянам, получили 631 500 гривен. Стартовая цена лота выросла в 12 раз, в аукционе участвовало 29 участников.
В топ-5 самых дорогих лотов также вошла именная ручка президента США Джо Байдена (600 тысяч гривен), средства были направлены в поддержку 47-го отдельного батальона ВСУ, а также тубус от противотанковой ракеты, разрисованный петриковской росписью (155 тысяч гривен, которые перечислили в «Вернись живым»).
В общей сложности за 10 месяцев провели около двух десятков аукционов и перечислили на благотворительность 6,9 миллиона гривен.
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